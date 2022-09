Czas drogiej pszenicy. Krajobraz po żniwach. Co czeka polskich rolników?

W chwili rozpoczęcia żniw polscy rolnicy wyrażali obawy o ukraińskie zboża, które trafiają do Polski. Były one uzasadnione?

Rozpoczęcie żniw to rzeczywiście okres pełen niewiadomych, dotyczy to zarówno wielkości jak i jakości plonów. Tegoroczne żniwa to również obawy o zboża pochodzące z Ukrainy. Bestialska agresja Rosji na Ukrainę i wojnę, jaką ten kraj wywołał spowodowała reperkusje związane z eksportem zbóż z Ukrainy, która jest jednym z największych eksporterów pszenicy i nasion słonecznika na świecie. Na szczęście obawy o to, że ukraińskie zboża zaleją rynek w Polsce nie potwierdziły się. Owszem do Polski trafiło ok. 700 tys. ton kukurydzy, z czego część została wysłana na inne rynki w tym do Niemiec. Jeżeli chodzi o inne gatunki zbóż, w tym pszenicy, to były to ilości bardzo małe, które w żaden sposób nie destabilizowały naszego rynku.