Cyberprzestępstwa - jak się chronić przed cyberatakiem? Aplikacje i programy ochronne

To pierwsza i najważniejsza zasada mądrego korzystania z Sieci. Internetowi przestępcy mogą dostać wszystkie twoje hasła i dostęp do kont, jeżeli otworzysz wysłany przez nich link. Nie ważne, jaki tytuł ma link, który otrzymałeś w mailu. Jeżeli pochodzi z niepewnego źródła - nigdy go nie otwieraj!

pexels