CSIO 5* Sopot Horse Show 2021. Wracają najważniejsze zawody jeździeckie w Polsce!

- Covid-19 oraz koński wirus Herpes, z którym musieliśmy się zmagać na początku tego roku mocno namieszały w świecie jeździeckim - mówi Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz, prezes Hipodrom Sopot. W wielu krajach wciąż odwoływane bądź przekładane są największe imprezy, jednak nasz cały zespół intensywnie pracuje nad tym byśmy mogli bezpiecznie przeprowadzić całe zawody. Ten rok będzie na pewno wyjątkowym. Ze względu na okoliczności w Pucharze Narodów zobaczymy 10, a nie jak dotychczas 8 zespołów, to sprawi, że cała rywalizacja będzie jeszcze bardziej zawzięta. Igrzyska Olimpijskie też dołożą do tego swoją cegiełkę. Dziś wiemy, że do Polski przyjedzie m.in. drużyna USA. Będą oni walczyć nie tylko o jak najlepszy wynik, ale również o powołanie do kadry olimpijskiej. Nikt nie będzie się tutaj oszczędzał, a nam zapewni to emocje na najwyższym poziomie – zapewnia Koczurowska-Wawrzkiewicz.