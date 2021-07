Cross Mixed Zone Gdańsk 2021. Miłośnicy crossfitu na plaży w Brzeźnie mogli zaprezentować efekty swojej pracy na treningach ZDJĘCIA

Cross Mixed Zone 2021 Gdańsk Brzeźno

W niedzielę, 11 lipca na plaży w Gdańsku Brzeźnie w ruch poszły kettlebell, sztangi czy hantle. W użyciu była także klatka, ale przede wszystkim głowa, ręce i nogi. Praca mózgu w połączeniu z pracą mięśni to podstawa wszystkich ćwiczeń crossfitowych. W nadmorskiej scenerii mieszane duety podjęły się atletycznego wyzwania.

Wydarzenie promowało crossfit jako jedną z najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych. Nadzór merytoryczny nad imprezą sprawowali fachowcy z Crossfitu Stoczni. Do aktywności zapraszana była także publiczność zgromadzona na Lotosie Stadionie Letnim. Każdy chętny mógł spróbować ćwiczeń fizycznych, korzystając z fachowych rad trenerów personalnych. Znalazło się także miejsce na to, co w ramach dbania o fizyczność jest podstawą, czyli porady dietetyczne.