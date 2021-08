Coraz więcej cudzoziemców pracuje na Pomorzu. Zakładają też własne firmy. Zobacz skąd przybywają najczęściej [GALERIA] Edyta Łosińska-Okoniewska

Na pomorskim rynku pracy przybywa pracowników z zagranicy. Ponad 52 tys. obcokrajowców było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w pomorskich placówkach ZUS na koniec czerwca tego roku. To oznacza, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy jest ich więcej aż o 7,6 tys. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, z jakich krajów przyjeżdżają najczęściej.