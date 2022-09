Comic Con w Rumi. Miłośnicy i autorzy komiksów przybyli do Stacji Kultury w Rumi. Zobaczcie zdjęcia!

Rumia Comic Con- festiwal komiksów w Stacji Kultury

Po raz piąty Stacja Kultury w Rumi stała się pomorską stolicą komiksu. A to za sprawą Rumia Comic Con. Rumska biblioteka zorganizowała to wydarzenie we współpracy z Łukaszem Kowalczukiem, mieszkańcem Rumi, uznanym autorem i ilustratorem komiksów.