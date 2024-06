Co zamiast kwiatów dla pary młodej? Poszukaj inspiracji na prezent na ślub i wesele. Upominki dla pary młodej zamiast kwiatów - sprawdź! Maja Czech

Sezon ślubny, jak co roku, rozpoczyna się już w maju. To w tym miesiącu pary zaczynają się pobierać, a czas zaślubin trwa aż do września. W 2024 roku coraz więcej par wnioskuje do swoich gości o nieprzynoszenie bukietów i wiązanek kwiatowych na ślub. Zobacz, co innego można sprawić parze młodej, aby byli zadowoleni!