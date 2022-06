Co z Wiktorem Trofimowem? Wypadek wyglądał przerażająco. Stracił przytomność, a noc spędził w szpitalu. Zdunek Wybrzeże może być osłabione

W trakcie meczu adrenalina działała, bo tuż po odzyskaniu przytomności Trofimow chciał szybko opuścić karetkę i wziąć udział w kolejnym wyścigu. Było to oczywiście niemożliwe, natomiast ta sytuacja tylko pokazuje determinację zawodnika, dla którego ostatni czas nie był łatwy. Wyniki nie były zadowalające, dużo mówiło się o jego problemach sprzętowych. W starciu z Bawarczykami dalej nie było widać zawrotnej prędkości, natomiast różnicą było to, że przywoził cenne punkty. Wiadomo, że nigdy nie jest dobry czas, by odnieść kontuzję, ale w tym przypadku przytrafiła się ona w najgorszym możliwym momencie, bo było widać światełko w tunelu.

O skali wypadku najlepiej niech świadczy fakt, że po spotkaniu ojciec zawodnika pokazał nam motocykl oraz kask. Były zniszczone. Nie nadawały się do dalszego użytku.

Trofimow całą noc spędził w szpitalu. Zresztą przebywa tam cały czas. Badania nie wykazały żadnych złamań. Zawodnik jest jednak mocno poobijany na całym ciele. Najmocniej ucierpiała oczywiście głowa, ponieważ wychodząc z łuku uderzył z dużym impetem o tor. Nie da się postawić jednoznacznej diagnozy. Wiemy tyle, że Trofimow narzeka na głowę i kark.