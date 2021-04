Co wiemy o stadionach, na których zagrają Polacy podczas Euro 2020? Przedstawiamy obiekty w Sankt Petersburgu i Sewilli

Stadion Kriestowskij w Sankt Petersburgu (Rosja)

Stadion piłkarski w Sankt Petersburgu, Gazprom Arena, mieści się przy alei Futbolnej 1. Powstał on w miejscu stadionu im. Kirowa (budowanego w latach 1932–1950). Otwarty został oficjalnie 22 kwietnia 2017 roku. Powstał z myślą o rozgrywaniu meczów mistrzostw świata 2018 i poprzedzającego ich Pucharu Konfederacji 2017. To na nim rozegrany był mecz finałowy Pucharu Konfederacji, w którym 2 lipca 2017 roku Niemcy pokonali Chile 1:0 (spotkanie to oglądało 57 268 kibiców). Podczas mistrzostw świata 2018 rozgrywano w Sankt Petersburgu m.in. mecz o trzecie miejsce, w którym 14 lipca 2018 roku Belgia pokonała Anglię 2:0 (64 406 widzów). To stadion, na którym domowe mecze rozgrywa Zenit Petersburg (czterokrotny mistrz Rosji).

Stadion Sankt Petersburg dane techniczne

Architekt: Kishō Kurokawa (Japonia)

Czas budowy: 2007–2016

Koszt budowy: 1 miliard dolarów USD (w tym 660 mln dolarów USD koszty konstrukcyjne)

Pojemność: 67 800 widzów (80 000 na koncertach)

Wymiary boiska: 105 x 68 m