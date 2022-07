Co Miasto Gdańsk robi dla Lechii Gdańsk? Jakie inwestycje w infrastrukturę sportową i piłkarską przeprowadzi? Sprawdziliśmy

Radni zauważają, że Lechia Gdańsk jest obecnie w fazie zmiany struktury właścicielskiej, co niesie ze sobą szanse i zagrożenia również po stronie miasta. Co więcej, wszystko dzieje się w czasie przygotowań do nowego sezonu ligowego oraz eliminacji do europejskich pucharów. Niedawno "Lechiści" awansowali do następnej rundy Ligi Konferencji Europy, w której zmierzą się z Rapidem Wiedeń.