Chojniczanka Chojnice zwycięstwem zakończyła zimowe sparingi. Rozbiła 3:0 I-ligowy Stomil Olsztyn

Chojniczanka Chojnice zimowe sparingi 2022

Chojniczanka zakończyła w sobotę sparingi przed wznowieniem rozgrywek w eWinner II Lidze. Na ostatni test wybrała się do Olsztyna, gdzie zmierzyła się z I-ligowym Stomilem. Klub z Warmii walczyć będzie wiosną o utrzymanie na zapleczu ekstraklasy. „Chojna” chce na drugi poziom rozgrywkowy powrócić. Gdyby prognozy opierać na sobotnim teście, to bliżej spełnienia swoich założeń są podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego.

Wynik spotkania już w 11 minucie otworzył skuteczny tej zimy Artur Pląskowski, który wykorzystał asystę Davida Niepsuja. Po zmianie stron kolejne trafienia dorzucili jeszcze Mateusz Cegiełka (po dograniu Kamila Mazka) oraz tuż przed końcem Szymon Skrzypczak (asysta Mateusza Klichowicza).

- To był nasz ostatni sparing przed inauguracją wiosny i bardzo okazałe zwycięstwo 3:0. Jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z tego, że tak naprawdę w przebiegu całego spotkania narzuciliśmy swoje tempo. Kontrolowaliśmy w pełni przebieg tego spotkania. Cieszyło nas także to, że pomimo wymienienia 11 zawodników poziom gry został utrzymany. Momentami wręcz został podniesiony. To dla nas bardzo dobry sygnał, że możemy liczyć na szerokie grono zawodników w zbliżającym się spotkaniu z Radunią - powiedział po meczu w Olsztynie Tomasz Pozorski, asystent trenera Chojniczanki.