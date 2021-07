Chojniczance Chojnice nie udało się zatrzymać Adama Ryczkowskiego, który był wypożyczony z Górnika Zabrze

Adam Ryczkowski trafił do II-ligowej Chojniczanki Chojnice w lutym 2021 roku. Wrócił do Chojnic po prawie trzech latach przerwy, aby sportowo odbudować się. Wcześniej grał bowiem tylko jako zmiennik w ekstraklasowym Górniku Zabrze. Po przejściu do II-ligowca odzyskał pewność siebie i w 18 ligowych spotkaniach aż 11 razy wychodził w podstawowym składzie. Zdobył też 7 bramek, z czego 3 z rzutów karnych.

- W ostatnim czasie nie było jeszcze konkretnej wiadomości o tym czy Adam pozostanie w Chojniczance czy też nie, ze względu na toczące się rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu. Podjęliśmy daleko idące starania o zatrzymanie Adama Ryczkowskiego w naszej kadrze, ale zawodnik zadecydował o kontynuowaniu kariery w innym klubie - poinformowała Chojniczanka na oficjalnej stronie klubowej.

