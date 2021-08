Charlie Watts nie był gwiazdą rocka, to był Ktoś

Wiadomość o śmierci perkusisty The Rolling Stones była szokiem dla wszystkich fanów i przyjaciół zespołu. Niby od kilku tygodni wiadomo było, że ze względów zdrowotnych Charlie nie pojedzie z kolegami na jesienną trasę koncertową po USA, ale wszyscy wierzyli, że mimo przekroczonej osiemdziesiątki, w 2022, a więc w 60-lecie istnienia grupy, Charlie wróci na swoje miejsce. Bo przecież Rolling Stonesi są nieśmiertelni. Od wtorku wiemy już, że nie. I to jest prawdziwy szok.

Die young, stay pretty, czyli umrzyj młodo i pozostań piękny – lubią powtarzać młodociani straceńcy różnych pokoleń. Mówi się nawet o mitycznym „Klubie 27”, którego „członkami” są gwiazdy rocka i pop, jakie zmarły w wieku 27 lat, m. in. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain czy Amy Winehouse. Nawiasem mówiąc chronologicznie pierwszym, który „zapisał się” do tego klubu był założyciel The Rolling Stones, Brian Jones, który 3 lipca 1969 roku utonął w basenie swojej posiadłości Cotchford Farm.