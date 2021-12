Chaos na niebie, czyli znikające (na chwilę) połączenia lotnicze

- Słyszeliśmy, że rok 2022 ma być wielkim rokiem lotnictwa, czasem powrotu pasażerów. Ale jak teraz patrzymy na rozkłady lotów Ryanair czy Wizzair to widzimy jak strasznie te linie tną loty do Polski i z Polski. To jest chwilowa tendencja, czy to jest głębsze, trwałe zjawisko?

- To jest chwilowa tendencja, nie uważam, żeby to była sytuacja stała. Wynika to przede wszystkim obniżania kosztów, tu i teraz. W pandemii przewoźnicy ponieśli i cały czas ponoszą bardzo duże straty. Jak analizujemy współczynniki wypełnienia miejsc w samolotach, to trzeba powiedzieć, że są one na bardzo niskim poziomie.