Ceny zniczy w Kościerzynie. Wszystkich Świętych będzie droższe niż przed rokiem

- Właściwie to się nawet dobrze składa, że ceny są tak wysokie. Może ludzie przestaną na potęgę kupować plastik - dodaje Katarzyna z Kalisk. - Groby naszych bliskich toną wręcz w świeczkach, a potem to wszystko ląduje na śmietniku i jeszcze trzeba zapłacić za wywóz. Przecież modlitwa jest najważniejsza, a nie to czy grób wygląda jak choinka. Jeden znicz też wystarczy. A kwiaty najlepiej żywe, zamiast sztucznych.