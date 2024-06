Ceny biletów na siatkarzy reprezentacji Polski w Ergo Arenie. Turniej towarzyski tuż przed igrzyskami w Paryżu

Bilety na turniej siatkarski w Gdańsku 20-21 lipca 2024

Tuż przed wylotem reprezentacji Polski mężczyzn do Paryża kibice będą mogli zobaczyć wybrańców selekcjonera Nikoli Grbicia w ostatnim sprawdzianie przed igrzyskami olimpijskimi 2024. W gdańsko-sopockiej Ergo Arenie wystąpią drużyny narodowe Polski, Stanów Zjednoczonych, Japonii i czwartego uczestnika turnieju olimpijskiego, który przejdzie kwalifikacje.

Francja, Niemcy, Brazylia, Stany Zjednoczone, Japonia, Polska i Kanada to drużyny męskie pewne udziału w turnieju olimpijskim. Pięć kolejnych dostanie się po turniejach ostatniej szansy. Będą to cztery najwyżej sklasyfikowane w rankingu zespoły po edycji Ligi Narodów 2024 oraz najwyżej sklasyfikowany w rankingu FIVB zespół z Afryki.

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na turniej w Ergo Arenie. Wejściówki można kupić on-line TUTAJ. Bilety sprzedawane są w trzech kategoriach cenowych. Kategoria 3 za 105,5 zł to miejsca wzdłuż boiska na górnych kondygnacjach hali. Kategoria 2 za 212 zł to górne kondygnacje wzdłuż boiska i miejsca w sektorach za placem gry. Kategoria 1 za 318 zł to miejsca najbliżej parkietu w najdogodniejszych sektorach.