Centrum Samorządowe w Szemudzie już otwarte! Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski: "Od lat czekaliśmy na nową siedzibę". Wydali 30 mln zł

Rozpoczęcie uroczystości odbyło się przed budynkiem nowego Centrum Samorządowego w Szemudzie od podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odśpiewania hymnów: państwowego, Unii Europejskiej i kaszubskiego.

Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski podkreślił, że od wielu lat czekali na nową siedzibę gminnej administracji, która realnie odpowiadałaby dzisiejszym potrzebom zarówno mieszkańców, jak i urzędników.

Gmina notuje szybki wzrost demograficzny, który ma szansę jeszcze wzrosnąć na skutek dynamicznego rozwoju komunikacji drogowej. Nowi mieszkańcy, to nowe oczekiwania i więcej pracy koniecznej do wykonania. Szczególnie, gdy większość tych mieszkańców to ludzie młodzi, którzy doświadczenie życiowe zdobywali już w czasach, gdy żyje się dużo szybciej, niż jeszcze parę dekad temu. Obiekt ten, na wskroś nowoczesny, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, albowiem w zamierzeniu, docelowo – czyli po naszej przeprowadzce - można w nim załatwić niemal każdą sprawę ustawowo przypisaną do realizacji gminie,

a w razie potrzeby również nadać przesyłkę na poczcie. Tym samym mieszkańcy nie będą już zmuszeni do przemieszczania się pomiędzy różnymi lokalizacjami jednostek organizacyjnych gminy, lecz wszystkie sprawy załatwią na miejscu. Wierzymy, że nowy urząd spełni Państwa oczekiwania lepiej, niż dotychczasowa siedziba władz gminy, budowana w okresie, gdy na przykład mało kto słyszał nawet o czymś takim, jak dostępność - podkreślił wójt gminy.