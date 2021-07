Centrum Gdyni z kolejnym apartamentowcem. Wysoki na 6 pięter budynek powstanie na placu Kaszubskim

Budynek uzupełni zabudowę na ostatniej, jeszcze niezagospodarowanej działce przy placu Kaszubskim, mieszkania mają mieć wysoki sufit - na aż 3 metry. Jak podkreśla inwestor, architekturę budynku dopasowano do modernistycznego stylu Gdyni.

- Ponad połowa z 38 apartamentów, jakie powstaną w Rezydencji Plac Kaszubski już znalazła nabywców - mówi Katarzyna Rauber, dyrektor regionu Yareal Trójmiasto. - Większość dostępnych lokali to przestronne 3-pokojowe mieszkania premium o powierzchni od 74 do ponad 90 mkw. Do każdego z nich przylega duży balkon, a do największego – ponad 160-metrowego apartamentu na ostatnim piętrze - przestronne tarasy. Unikalna lokalizacja przy głównej ulicy Gdyni, stylowa architektura i wysoki standard zapewnią mieszkańcom świetne warunki do życia. Dodatkowo na parterze pojawią się usługi w lokalach, z których największy – ponad 200-metrowy i usytuowany od strony placu – zostanie dostosowany do potrzeb dobrej restauracji. Mniejsze lokale o powierzchni ok. 60 mkw. będą idealne pod usługi, które wzbogacą ofertę dostępną w okolicy.