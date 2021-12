Bytów. Mieszkaniec Ukrainy miał ugodzić nożem kolegę. Trafił do aresztu

W sobotę (18 grudnia 2021 r.) po godzinie 9.00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w domu w Bytowie , pomiędzy dwoma obywatelami Ukrainy doszło do sprzeczki a jeden z nich, został dźgnięty nożem.

- Mundurowi na miejscu zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który miał prawie dwa promile alkoholu. Rannemu w klatkę piersiową 37-latkowi policjanci natychmiast udzielili pierwszej pomocy. Został on przewieziony do szpitala, gdzie z uwagi na obrażenia następnie hospitalizowany

– relacjonuje rzecznik prasowy bytowskich policjantów Damian Chamier Gliszczyński i dodaje, że zatrzymany mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie i został przesłuchany. Policjanci po zebraniu materiałów wnioskowali do prokuratora, o wystąpienie z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie dla 46-latka. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował trzymiesięczny areszt dla mężczyzny.

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi nie mniej niż 3 lata więzienia.