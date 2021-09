Być jak Oprah Winfrey. Gladiatorka i kobieta wielu talentów z domu Wielkiego Brata. Rozmowa z Alicją Walczak

Co myśli Pani o próbie reaktywacji programu, która miała miejsce przed dwoma laty?

Alicja Walczak: Manuela, śp. Janusz, Rafał i ja zostaliśmy zaproszeni na inaugurację tego programu. Widziałam ten pięknie zaaranżowany dom, gdzie uczestnicy przyszli już na gotowe. Nie musieli w tej kwestii nic z siebie dać. Może pokazaliby więcej, gdyby zostali zmuszeni do większej inwencji twórczej. A tak to mogliśmy jedynie podziwiać ich barwne stylizacje oraz podsłuchiwać to, o czym rozmawiają. My zaś wszystko musieliśmy robić sami. Od montażu łóżek, poprzez budowanie kurnika, do szycia na maszynie i zrobienia sobie pościeli. Musieliśmy przypomnieć sobie rzeczy, których uczyliśmy się na lekcjach ZPT. Nawet mężczyznom przyszło robić na drutach. Niektóre rzeczy były dla nas zupełnie nowe. Pamiętam jak ja musiałam np. zmierzyć się z grami komputerowymi. I to było piękne, że niejako zmuszono nas do wydobycia z siebie prawdziwego potencjału.