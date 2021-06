Burze i silny wiatr na Pomorzu 24.06.2021. Prognoza pogody dla woj. pomorskiego. IMGW wydało ostrzeżenia

- W czwartek spodziewamy się gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Fala burz, związana z tzw. wielkoskalowym układem konwekcyjnym, wkroczyła o świcie nad Śląsk, ok. godz. 9 dotarła do centrum, a w południe nad Podlasie - mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW-PIB. - Kulminacji niebezpiecznej pogody spodziewamy się na wieczór. Wówczas ponownie może wykształcić się wielkoskalowy układ konwekcyjny który obejmie znaczny obszar południa, centrum, a potem wschodu Polski. Burze przyniosą liczne wyładowania, ulewny deszcz, grad i silny wiatr, w porywach do 110 km/h.