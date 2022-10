Bruksela chce dekarbonizacji transportu morskiego. Ekspert: nie jesteśmy na to gotowi

Parlament Europejski zakończył właśnie prace nad dwiema kolejnym propozycjami legislacyjnymi wchodzącymi w skład pakietu Fit for 55, czyli pakietu regulacji klimatycznych UE zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

Rozporządzenie FuelEU Maritime, czyli Rozporządzenie w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz rozporządzenie AFIR, czyli Rozporządzenie w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych to dwa akty prawne, które mają umożliwić całościową transformację energetyczną transportu morskiego.

Rozporządzenie FuelEU Maritime przewiduje, że emisja gazów cieplarnianych z transportu morskiego powinna zostać ograniczona o 2 proc. do 2025 r., o 20 proc. do 2035 r. i o 80 proc. do 2050 r. Obowiązki redukcyjne dotyczą statków o tonażu brutto powyżej 5 000 ton i obejmują 100 proc. ich rejsów wewnątrzunijnych oraz 50 proc. rejsów między portami UE a portami krajów trzecich.