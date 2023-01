Brodwino i uroki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zimowa sceneria w lasach utrzymuje się mimo ocieplenia! ZDJĘCIA

Brodwino i uroki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zima w lasach nie odpuszcza!

Brodwino, choć może turystom odwiedzającym Trójmiasto niewiele mówi, skrywa za sobą kilkusetletnią historię. Obecnie dzielnica Sopotu, a w przeszłości wczesnośredniowieczna wieś, która w 1283 roku została przekazana cystersom w Oliwie przez Mściwoja II, ówczesnego księcia gdańskiego.

Co wyróżnia Brodwino? Zabudowa. To jedyna część miasta, która w całości zabudowana jest blokami mieszkalnymi, próżno bowiem tu szukać domów. Koniec dzielnicy, to jednocześnie koniec miasta, a również i ul. Jacka Malczewskiego, która u granic Sopotu i Gdyni zmienia się w ul. Sopocką.