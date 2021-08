BrassWood Fest w Sopocie (7.08.2021 r.). Parada, flash mob, warsztaty. Bilety na festiwal z ważnym certyfikatem szczepienia przeciw COVID-19

BrassWood Fest poprzedzi flash mob na ulicach Sopotu. Wydarzenie zostało zaplanowane na 16.30, dlatego warto być wtedy czujnym. Następnie, o godzinie 17.00, w Parku Północnym odbędą się warsztaty brassowe z udziałem orkiestr: Rebel Babel Commanders, Harcerskiej Orkiestry Dętej z Tczewa, Brass Federacji, DownTown Brass, The Conoper’s oraz artystów z Białorusi. Uczestnicy będą grać kompozycje Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza z Czterdziestolatka i Stawki większej niż życie – specjalnie zaaranżowane na potrzeby tego wydarzenia.

W warsztatach może wziąć udział każdy, kto ma ochotę podszkolić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych muzyków, dołączając przy tym do międzynarodowej orkiestry Rebel Babel. Nuty można pobrać na stronie www.rebelbabel.com. O godzinie 17.50 muzycy zagrają swój koncert na Placu Przyjaciół Sopotu.

BrassWood Fest to także Rebel Babel Brasswood Parade, która przemierzy sopockie ulice, nawiązując do regionalnego doświadczenia, jakim była sopocka parada na pierwszym Sopot Jazz Festival. Z zaproszonych do udziału w projekcie orkiestr i muzyków powstanie swoisty Big Bang kultywujący polską tradycję jazzową i folkową oraz łączący orkiestry i instrumenty tradycyjne z nowymi stylistykami i współczesnymi aranżerami.