Brak OC i kara na ponad 10 tys. zł? Niekoniecznie. Rekordzista ma do zapłacenia karę... kilku milionów złotych!

Trudno to sobie wyobrazić, ale rekordzista z powodu braku ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC ma do oddania 2 mln zł. To suma jaką musi oddać Ubezpieczeniowego Funduszowi Gwarancyjnemu w ramach tzw. regresu.

UFG wypłaca odszkodowania i świadczenia poszkodowanym przez nieubezpieczonych sprawców. W ostatnich latach wydaje na ten cel ok. 100 mln zł rocznie. Dzięki temu poszkodowani w takich zdarzeniach nie są pozostawieni samym sobie. Sprawcy muszą się jednak liczyć z tzw. regresem, czyli roszczeniem o zwrot wypłaconych środków. UFG ma ustawowy obowiązek dochodzenia takiego zwrotu. A kwoty w takich przypadkach najczęściej są niebagatelne czy wręcz olbrzymie.

- Obecnie prowadzimy ponad 18 tysięcy spraw regresowych. Średnia kwota, jaką ma do zwrotu nieubezpieczony sprawca, to blisko 20 tysięcy złotych. Mamy niemal 1,5 tysiąca dłużników, którzy są nam winni kwoty od 50 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł – mówi Hubert Stoklas. wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Dla porównania, średnia cena polisy OC ppm. to ok. 500 zł. W zamian posiadacz pojazdu otrzymuje gwarancję wypłaty odszkodowań i świadczeń za spowodowane przez niego szkody do kwoty 5,21 mln euro (obecnie ponad 24 mln zł) za szkody na osobach oraz do 1,05 mln euro (ponad 4,9 mln zł) za szkody w mieniu.