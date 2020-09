Brak miejsc na OIOM-ie dla chorych na COVID-19 w Gdańsku? Gdy będzie problem, przetransportują chorych do szpitali w Grudziądzu i Warszawie

Burza wokół strategii walki z koronawirusem. "To rosyjska ruletka" - alarmują medycy

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło jesienną strategią walki z koronawirusem zakładającą, że to lekarze rodzinni będą w uzasadnionych przypadkach kierowali pacjentów na badania pod kątem wirusa SARS-CoV-2. W praktyce oznacza to przeprowadzenie badania fizykalnego, co wywołuje sprze...