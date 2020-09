Bośnia i Hercegowina - Polska NA ŻYWO, LIVE 7.09.2020 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Bośnia i Hercegowina - Polska, Liga Narodów, 7.09.2020: Biało-czerwoni jadą po zwycięstwo

Epidemia koronawirsua doprowadziła do odwołania marcowych i czerwcowych meczów towarzyskich oraz do przełożenia mistrzostw Europy na przyszły rok. We wrześniu rusza jednak nowa edycja Ligi Narodów i znowu na boisku zobaczymy biało-czerwonych.

Bośnia i Hercegowina to teoretycznie najłatwiejszy grupowy przeciwnik reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Kadra prowadzona przez trenera Jerzego Brzęczka uda się do Zenicy, aby zdobyć trzy punkty. Zapowiada się ciekawe i wyrównane spotkanie, choć nie zagra Robert Lewandowski że względu na urlop po finale Ligi Mistrzów.

Bośnia i Hercegowina - Polska, Liga Narodów. Kursy, typy bukmacherów