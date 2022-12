Biało-Zielone Ladies Gdańsk mają za sobą kolejny świetny rok. Zobaczcie zdjęcia fantastycznie grających dziewczyn

Zespół Biało-Zielonych Ladies, prowadzonych przez trenera Janusza Urbanowicza, nie ma sobie równych na krajowym podwórku. Gdańszczanki wygrały wszystkie turnieje, które zaliczane były do klasyfikacji końcowej mistrzostw Polski. Drugie miejsce , za Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk, zajęła drużyna Legii Warszawa, a na najniższym stopniu podium stanęły zawodniczki Black Roses Posnanii Poznań.

Tak duża dominacja zespołu z Gdańska na arenie krajowej absolutnie nie może dziwić. Zdecydowana większość zespołu to zawodniczki grające w reprezentacji Polski i stanowiące o silne zespołu narodowego. Zresztą występując w biało-czerwonych barwach na arenie europejskiej także pokazują duże możliwości i że w kolejnych latach kobiece rugby w Polsce może stawać się coraz silniejsze. Trener Urbanowicz wykonuje z dziewczynami świetną pracę i jego bardzo dużym wkładzie w odnoszone sukcesy z pewnością nie można zapominać. Kolejny sezon przyniesie następne nadzieje i apetyt na sukcesy, a zawodniczki Biało-Zielonych Ladies Gdańsk z całą pewnością będą dążyć do trzynastego z rzędu mistrzostwa kraju oraz do osiągania coraz lepszych wyników z reprezentacją w rozgrywkach międzynarodowych.