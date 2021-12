Białe szaleństwo w województwie pomorskim. Gdzie pojeździć na nartach w czasie Świąt Maciej Krajewski Wojciech Sosnowski Jakub Cyrzan

Choć chwilowa odwilż doprowadziła do zamknięcia ośrodka w Trzepowie, to już niedługo może dojść do jego ponownego otwarcia! Przygotowania trwają też w Przywidzu. Tymczasem ze wszystkich ośrodków narciarskich na Pomorzu, do powrotu zimy bez przerw udało się dotrwać tylko w Koszałkowie.