Bezpiecznie nad wodą. Weź udział w naszej akcji na plaży w Gdańsku Stogach

Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, w jednej chwili może się stać groźnym żywiołem, dlatego tak ważne są zasady bezpiecznego zachowania się wypoczywających. Przypominamy o ich przestrzeganiu, by pobyt nad wodą zakończył się szczęśliwie.

Polskie morze to kierunek wielu wycieczek. Oferuje nam piękne widoki, piaszczyste plaże oraz sporo ciekawych wodnych atrakcji np. windsurfing czy kitesurfing. Niestety, co roku bywa sceną wielu tragedii. Silne fale, które często występują nad Bałtykiem i powodują tzw. cofkę (wzburzona woda znienacka potrafi podciąć nogi człowiekowi i wciągnąć go w śmiertelny wir, z którego nie ma już ucieczki). Dla wielu osób skakanie wśród wysokich fal to świetna zabawa. Niestety, zanim zdążymy się obejrzeć może dojść do tragedii, a wydostanie się z wiru wodnego okaże się wręcz niemożliwe. Aby nie doszło do takich sytuacji, trzeba zwracać uwagę na: kolor wywieszonej flagi (czerwona- kąpiel wzbroniona, biała- można zażywać kąpieli), polecenia wydawane przez ratownika, oraz trzymać się z dala od wbijanych w dno morskie pali, tzw. ostróg.