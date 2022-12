Bezpieczeństwo w strefie zamieszkania. Kto może więcej - kierowcy czy piesi? ZASADY Krzysztof Dunaj

Znak D-40 oznacza, że wjeżdżamy do strefy zamieszkania. Co to oznacza? Obowiązuje on na wszystkich ulicach, skrzyżowania, placach i pozostałych terenach, na których odbywa się ruch drogowy. W Polsce takie strefy funkcjonują od kilkunastu lat, a mimo to zasady wynikające ze znaku drogowego D-40 nadal są często łamane. Co mogą robić kierowcy, a co piesi? Kliknij w "galerię" i sprawdź, czy nie łamiesz prawa.