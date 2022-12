Benefity świąteczne w Polsce. Na jakie dodatki mogą liczyć polscy pracownicy w 2022?

Dane pokazują, że pracodawcy nieco częściej niż w ubiegłym roku będą przyznawać premie okolicznościowe: obserwujemy tu wzrost z 44 proc. do 45 proc.

Chęć organizacji firmowej wigilii deklaruje dokładnie tylu pracodawców, co w ubiegłorocznym badaniu: 43 proc.

Bony podarunkowe planuje przekazać pracownikom 32 proc. respondentów.

23 proc. odpowiada, że pracownicy i ich rodziny mogą liczyć na gwiazdkowe upominki od firmy – ten odsetek jest mniejszy niż w zeszłym roku, gdy wynosił 29 proc.

Wśród przedsiębiorców biorących udział w badaniu 14 proc. odpowiada, że nie planuje w tym roku żadnych specjalnych działań (wzrost z 13 proc.).

– Wyraźnie widać, że pracodawcy wrócili do spotkań integracyjnych w zespołach, których zaniechali w okresie pandemii. Z ich perspektywy to doskonała okazja, aby zacieśniać relacje pomiędzy pracownikami, ale także budować dobrą atmosferę w miejscu pracy. Część firm, nawet jeśli nie może sobie pozwolić na podniesienie wynagrodzeń na stałe, stara się docenić zaangażowanie pracowników choćby taką jednorazową świąteczną premią. Stąd bonusy finansowe i bony towarowe wciąż należą do najważniejszych inicjatyw – mówi Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.