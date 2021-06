Będzie urzędowa kontrola dawnej siedziby abpa Głódzia. Maciejewska: Dlaczego mamy sponsorować rezydencję człowieka, który krył pedofilię?

W kwietniu 2021 r. gdańska posłanka Lewicy Beata Maciejewska zaapelowała do władz miasta o skontrolowanie użytkowania nieruchomości, która w 2011 roku stała się rezydencją ówczesnego metropolity. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź mieszkał tam do końca swojej pracy w archidiecezji gdańskiej – latem zeszłego roku, po 75. urodzinach, przeszedł na emeryturę, a w marcu tego roku Watykan wydał mu zakaz przebywania na terenie archidiecezji . W ostatnich latach hierarcha był oskarżany o mobbing i przemoc wobec księży oraz o zaniedbania ws. wyjaśniania pedofilii w Kościele gdańskim .

Polityczka Lewicy przypomniała, że Kościół pozyskał od miasta nieruchomość za ok. 4,5 tys. zł, przy 99-procentowej bonifikacie. Warunkiem udzielenia tej bonifikaty było zrzeczenie się przez lokalny Kościół roszczeń do części Parku Oliwskiego, która miałaby być przeznaczona dla kleryków. Z kolei warunkiem utrzymania tej bonifikaty, miało być wykorzystywanie terenu na czynności kultu religijnego oraz udostępnienie go mieszkańcom.