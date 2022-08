Będzie rejestr wszystkich oszczędności emerytalnych. System budzi wątpliwości. NBP: dostępu do danych nie powinien mieć minister

„CIE to system, dzięki któremu każdy obywatel będzie mieć pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności na wszystkich kontach produktów emerytalnych. CIE ma za zadanie wspierać i upowszechniać edukację ekonomiczną oraz przyczyniać się do zwiększenia oszczędności emerytalnych” - czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autorzy projektu wskazują, że z powodu wielu zmian w systemie emerytalnym w ostatnich latach, informacja na temat oszczędności emerytalnych jest rozproszona. Dostęp do niej jest możliwy za pośrednictwem wielu systemów. Konieczne jest więc wykorzystanie wielu loginów i haseł, co utrudnia dostęp do danych. CIE ma rozwiązać ten problem: “System zapewnia w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych – ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz ich stanu. Umożliwia również symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, ułatwiając decyzję o oszczędzaniu na przyszłość emerytalną oraz pozwoli na wykonywanie niektórych działań na środkach i kontach produktów emerytalnych” - dowiadujemy się z uzasadnienia w projekcie ustawy.