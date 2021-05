Bboy Zawisza oraz Bgirl Emilka zwycięzcami Red Bull BC One Cypher Gdańsk. Kolejni będą mieli szansę w Warszawie i Krakowie

Red Bull BC One Cypher Gdansk 2021

Bboy Zawisza oraz Bgirl Emilka zwyciężyli w zawodach w Gdańsku. Ponad to, wybranych zostało także czterech najlepszych B-Boyów i dwie najlepsze B-Girls, którzy zostaną zaproszeni bezpośrednio do TOP 16-stki krajowych finałów - Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie. Wszyscy tancerze, którzy otrzymali „dzikie karty”:

Bgirls: Emilka, AGT

Emilka, AGT Bboys: Zawisza, Monster, Nike1do, Chadzik

Triumfatorzy krajowych cypherów w kategoriach B-Boys i B-Girls, jak co roku wezmą udział w eliminacjach tuż przed kolejnym światowym finałem Red Bull BC One, by walczyć o ostatnie miejsca uprawniające do udziału w najważniejszych zawodach jeden na jeden w świecie breakingu. Tegoroczny światowy finał Red Bull BC One też odbędzie się w Polsce! Najlepsi B-Boys i B-Girls z całego świata zmierzą się 5 i 6 listopada ponownie w Gdańsku.