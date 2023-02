Bartosz Żmudziński z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego trzeci w regatach Pucharu Narodów Palamos Optimist Trophy

Bijące rekordy frekwencji regaty Palamos Optimist Trophy 2023

Palamos Optimist Trophy to jedna z największych imprez regatowych na świecie dla jachtów monotypowych i drugie co do wielkości regaty Optimistów na świecie, ustępujące jedynie liczącej tysiąc jachtów imprezie Lake Garda Meeting Optimist, która odbywa się na wodach jeziora Garda (Włochy).

Klasa Optimist to dla zdecydowanej większości żeglarzy pierwsza klasa na ich regatowej drodze. Na tych małych łódkach dzieci na całym świecie rozpoczynają swoją sportową przygodę, by z czasem przesiąść się na inne, większe łódki. Niemal każdy olimpijczyk, może poza klasami deskowymi, zaczynał swoją żeglarską przygodę od Optimista.

U wybrzeży Costa Brava przez cztery dni regat przeprowadzono 9 długich wyścigów, w przeważającej większości w warunkach słabowiatrowych. Z uwagi na bardzo wysoką frekwencję flota została podzielona na 5 grup, w każdej ścigało się ponad 100 łódek! 13-letni Bartosz Żmudziński już pierwszego dnia pokazał bardzo dobrą formę - w inauguracyjnym wyścigu finiszował siódmy, a w kolejnym nie dał szans rywalom przypływając do mety na pierwszym miejscu i pokazując, że ma wielką ochotę na podium. W kolejnych dniach młody Polak żeglował równo i co najważniejsze, w ścisłej czołówce. Zadyszka przyszła ostatniego dnia, kiedy przytrafiły mu się dwa słabsze wyścigi, ale w ostatnim wyścigu regat Bartosz Żmudziński pokazał charakter i duszę wojownika – trzecie miejsce było kropką nad i i przypieczętowaniem medalu! Warto podkreślić, że z 9 wyścigów Bartosz aż pięć ukończył w pierwszej trójce, a jeden z nich wygrał!