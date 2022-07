Bartosz Kurek po meczu z Iranem: Nie cofniemy tego, co się wydarzyło. Możemy tylko wyciągnąć z tego wnioski

Bartosz Kurek, lider i kapitan reprezentacji Polski, wtorkowy mecz z Iranem zakończył z dorobkiem 23 punktów i skutecznością w ataku na poziomie 56 procent.

- Musimy przyjąć to do wiadomości, że dzisiaj przeciwnik był lepszy. W kluczowych momentach na pewno, a w tie-breaku już zdecydowanie. Skąd ta różnica w tie breaku? Myślę, że ich atakujący dobrze zagrywał, a my wpadliśmy w dołek w ataku. Oczywiście takie sytuacje nie zdarzają się codziennie. I tyle. Nie cofniemy tego, co się wydarzyło. Możemy tylko wyciągnąć z tego wnioski. Serwis? Oczywiście, że mieliśmy z tym trochę kłopotu. Gdybyśmy jednak zagrali lepiej w bloku i obronie, to jednak to spotkanie jakoś byśmy "przepchnęli". Kolanem czy nogą, ale myślę, że byłoby zwycięskie dla nas. Patrzę na to w ten sposób, że nawet mimo nienajlepszej naszej gry wciąż mieliśmy swoje możliwości. A jeśli poprawimy nasz poziom, to takie spotkania będziemy po prostu wygrywać - przyznał Bartosz Kurek, dla którego był to oficjalnie 277 mecz w reprezentacji Polski.