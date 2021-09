Barbie w obiektywie gdańszczanki. Lalkowa fotografka wyda album o tajnikach swojej pasji

Na co dzień gdańszczanka Izabela Kwella pracuje jako architekt w jednej z największych firm modowych w Polsce. Natomiast w wolnej chwili wraz z siostrą bliźniaczką oddają się dość nietuzinkowej pasji. Zajmują się fotografowaniem lalek Barbie.

- Zawsze lubiłam robić zdjęcia, ale moja przygoda z fotografowaniem lalek zaczęła się w dniu, gdy mąż z okazji moich 31 urodzin w ramach żartu zabrał mnie do sklepu z zabawkami - wspomina Izabela Kwella. - Wybrałam wtedy po jednej lalce dla mnie i siostry. Były to lalki z serii Barbie Style Flats to Heels Doll z 2014 roku.