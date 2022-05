Baraże o 1 Ligę. Radunia Stężyca doczekała się decyzji komisji odwoławczej ds. licencji klubowych PZPN-u

Ruch Chorzów - Radunia Stężyca 25.05.2022

Tzw. komisja licencyjna postanowiła wydać orzeczenie następującej treści:

Uwzględnić odwołanie i przyznać klubowi licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2022/2023 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym na stadionie zastępczym w Gdańsku przy ul. Traugutta 29; nałożyć na klub środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 5 000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

Oznacza to, że w środę, 25 maja 2022 roku dojdzie do meczu barażowego Raduni Stężyca z Ruchem w Chorzowie. Spotkanie rozpocząć się ma o godz. 17.45. Będzie to półfinał starań o awans do Fortuny 1 Ligi. Druga para Wigry Suwałki - Motor Lublin rozpocznie mecz o godz. 20.30.

Radunia Stężyca i Ruch Chorzów rozegrały w sezonie 2021/2022 dwa mecze w zasadniczej części rozgrywek eWinner 2 Ligi. Jesienią "Niebiescy" wygrali na Kaszubach 2:1. Wiosną Radunia wzięła rewanż w Chorzowie zwyciężając 1:0 po trafieniu Kuby Lizakowskiego.