Baltic Moto Show 2022 Gdańsk. Święto motoryzacji w Polsat Plus Arenie! ZDJĘCIA red.

Baltic Moto Show potrwa do niedzieli 10 lipca na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. To właśnie tutaj można podziwiać setki wyjątkowych samochodów, nie tylko marek premium, ale również prawdziwe klasyki motoryzacji! Jak wygląda zabawa podczas pierwszego dnia imprezy? Zobaczcie w naszej galerii!