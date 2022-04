Awaria sieci wodociągowej w Gdańsku! Mieszkańcy bez wody! Zamknięto fragment ul. Traugutta. Jak go objechać?

Awaria sieci wodociągowej na ul. Traugutta

Objazd dla kierowców poruszających się od al. Grunwaldzkiej został wyznaczony ulicami Matejki, Jaśkowa Dolina i Wileńska, natomiast ruch z ul. Sobieskiego odbywa się ulicami Traugutta i Traktem Konnym.

Bez wody pozostają mieszkańcy w budynkach przy ul. Traugutta 91, 99, 109, 111, 115, 115 a oraz przy ul. Do Studzienki 32, 34, 62, 63. Na miejscu wodę dostarcza beczkowóz. - Aby dotrzeć do uszkodzonego wodociągu, konieczna była wycinka 2 drzew, którą wykonała Straż Pożarna. Po zakończeniu działań strażaków i uprzątnięciu terenu służby natychmiast SNG przystąpią do usunięcia awarii - informują przedstawiciele Saur Neptun Gdańsk.