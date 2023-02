Awaria lotniska we Frankfurcie. Loty są odwoływane. Co z rejsami z Gdańska?

Awaria lotniska we Frankfurcie. Loty są odwoływane

Lotnisko we Frankfurcie w Niemczech należy do jednego z największych na świecie. Port lotniczy obsługuje przewoźnik Lufthansa. W środę ok. godziny 13:00 przedstawiciele lotniska poinformowali o systemowej awarii IT. Z tego powodu masowo odwoływane są loty.