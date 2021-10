Awaria Facebooka. Ekspert: ludzie bezmyślnie oddają się maszynom, to grozi katastrofą

Kilkugodzinna awaria m.in. Facebooka spowodowała wrzawę internautów. Zaniepokojeni użytkownicy niedziałających serwisów społecznościowych wysłali ponad 10 mln zapytań o to, co się stało. Eksperci uznali awarię za największą, która została udokumentowana. W międzyczasie akcje Facebooka spadły na giełdzie o prawie 5 proc. Czy ludzkość nie potrafi już żyć bez mediów społecznościowych?

Na to wygląda. I to jest bardzo zła wiadomość. Facebook to tylko serwis społecznościowy. Ale fakt, że ma tak wielu użytkowników, którzy nie mogą bez niego żyć, pokazuje, że ludzie są skłonni bezmyślnie oddać się maszynom, uzależnić się od nich. Bezrefleksyjnie przekazują swoje dane serwisom społecznościowym, które mogą się zepsuć w każdej chwili. A przecież przekazując swoje dane tak naprawdę oddajemy je wielkim koncernom. W każdej chwili te dane może ktoś wykraść i wykorzystać. Awaria powinna sprowokować pytania m.in. o to, czy przekazywane Facebookowi dane są bezpieczne.