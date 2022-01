Awantura o dostęp do jeziora Mausz w gminie Parchowo

Frydrychowo to jedna ze sztandarowych miejscowości wypoczynkowych w gminie Parchowo. Znajduje się nad jeziorem Mausz. Nic więc dziwnego, że działki przylegające do wody cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Prawo do ich wieczystego użytkowania sprzedaje spółka Dal-Sol. Oznacza to, że właścicielem jest Skarb Państwa. Dlatego też zawsze prawo pierwokupu ma gmina Parchowo. To tyle wstępu, bo od ubiegłego roku trwa batalia o wyznaczenie przejścia do wody.

- Mieliśmy zwyczajowe zejście do jeziora przy starym kąpielisku, tuż obok bazy nurkowej. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Dal-Sol chce sprzedać działkę wraz z tym zejściem, wystosowaliśmy do wójta pismo z wnioskiem o wykupienie fragmentu działki lub ustanowienie służebności na cele społeczne. Podpisało się pod nim około 40 osób

– zaznacza jeden z autorów wniosku, mieszkaniec Frydrychowa i dodaje, że po dwóch miesiącach otrzymali odpowiedź od wójta Andrzeja Dołębskiego, że radni gminni nie wyrazili zgody na wykupienie części działki. - W moim odczuciu, po przeczytaniu protokołu posiedzenia radnych, wójt wprowadził wszystkich w błąd, bo mówił tylko o wykupieniu działki. Są przecież inne formy zabezpieczenia interesu mieszkańców, turystów i gminy, jak służebność przejścia – denerwuje się mężczyzna i przypomina, że w rozmowie z wójtem mieszkańcy i letnicy zadeklarowali nawet partycypacje w kosztach wykupienia dojścia do jeziora.