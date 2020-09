Atak na budowie w Sulminie (4.09.2020). 28-latek odpowie za próbę zabójstwa, uszkodzenie ciała oraz posiadania narkotyków

Dramatyczne sceny rozegrały się w miniony piątek (4.09.2020) na dwóch budowach w miejscowości Sulmin w pow. kartuskim. 28-letni agresor, najprawdopodobniej będący pod wpływem narkotyków zaatakował dwóch kolegów, z którymi pracował przy budowie domku jednorodzinnego. Gdy mężczyznom udało się uciec, poszedł na drugą budowę, gdzie poważnie ranił 54-letniego pracownika. Mężczyznę zatrzymała policja.

Atak młotkiem na budowie

- Zaatakowani współpracownicy zdołali uciec. Gdy po wybiegnięciu z budowy poprosili o pomoc przejeżdżającego kierowcę volkswagena, agresor podbiegł do auta i uderzył w jego dach metalową, murarską łatą – mówi st. asp. Piotr Gdaniec, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. - Następnie 28-latek udał się pobliską budowę, na której wyrwał z ręki jednego z pracowników młotek ciesielski i uderzył go w głowę. Koledzy 54-latka pomogli odciągnąć go od napastnika, po czym sami uciekli z obawy przed kolejnym atakiem. Przybyli na miejsce policjanci, widząc pobudzonego mężczyznę, który stwarzał zagrożenie, postanowili go obezwładnić i zatrzymać.