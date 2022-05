Artur Szpilka zadebiutuje w MMA! Pięściarz wystąpi w Arenie Toruń podczas gali KSW 71 Rafał Rusiecki

Występy Artura Szpilki zawsze wzbudzają ogromne emocje i przyciągają uwagę kibiców Krzysztof Kapica

W sobotę, 18 czerwca KSW po raz pierwszy w historii zawita do Torunia. Gala KSW 71 odbędzie się w hali Arena Toruń, a w trakcie wydarzenia dojdzie do jednego z najbardziej wyczekiwanych debiutów w ostatnich miesiącach w polskim świecie MMA. Do okrągłej klatki wejdzie Artur Szpilka - gwiazda bokserskich ringów, były pretendent do pasa mistrzowskiego wagi ciężkiej WBC.