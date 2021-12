Artur Siódmiak o reprezentacji Polski: Naszych piłkarzy ręcznych stać dosłownie na wszystko na mistrzostwach Europy

Nasza reprezentacja w piłce ręcznej przygotowuje się do mistrzostw Europy, które będą rozgrywane w styczniu 2022 roku. Biało-czerwoni grają w Ergo Arenie w turnieju "4 Nations Cup". Na inaugurację nie sprostali jednak Tunezji. Trzeba się martwić?

Jeśli chodzi o stan naszej reprezentacji to jesteśmy po ciężkim etapie przygotowań, co było widać w poziomie ruchliwości poszczególnych zawodników. Brakuje jeszcze timingu. Myślę, że w meczu z Tunezją (przegranym 26:30 - przyp.) popełniliśmy bardzo dużo błędów prostych, technicznych. Oddaliśmy kilka podań w ręce. Daliśmy po prostu Tunezyjczykom wiatr w żagle. Oprócz tego była mała skuteczność rzutowa, szczególnie z pozycji lewego bądź prawego rozegrania.

A są plusy?

Są. Bramkarze się spisali i debiutant Piotr Jędraszczyk. Myślę, że nie ma co tutaj kruszyć kopii. Ten mecz trzeba odhaczyć. Chciałoby się wygrać, ale czeka nas dużo pracy. Widać było, że ten mecz selekcjoner potraktował typowo treningowo. Pozwolił grać wszystkim. Zagrał szeroko, ponieważ wielu zawodników obserwuje. Wiadomo przecież, że ten skład będzie zawężony. Gdyby sztabowi zależało na wygranej, to wystawiłby pierwszy skład i to spotkanie wyglądałoby inaczej. W kontekście mistrzostw Europy trzeba pamiętać, że jeszcze kilku zawodników nie dojechało, grają w Bundeslidze. Niekoniecznie chcieliśmy przegrać na początku turnieju, ale tak się stało. Obiektywnie rzecz biorąc rywale byli trochę lepsi.