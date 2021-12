Arka Gdynia - Zagłębie Lubin 1.12.2021 r. Arka awansowała do ćwierćfinału! Byliście na meczu zobaczyć sukces? Znajdźcie się na zdjęciach! Paweł Stankiewicz

Arka Gdynia - Zagłębie Lubin. Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Lubin 2:1 i awansowała już do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. To spotkanie obejrzało blisko trzy tysiące widzów. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie siebie na zdjęciach w galerii.