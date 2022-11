Arka Gdynia wraca do treningów od 1 grudnia 2022 roku. W zimowych planach ma sześć sparingów, większość z II-ligowcami

Plan przygotowań zimowych piłkarzy Arki Gdynia

Po krótkich urlopach piłkarze Arki Gdynia w czwartek, 1 grudnia 2022 roku wrócą do klubu i trenować będą do 17 grudnia. W tym okresie przejdą min. badania i testy. Te pozwolą na dokładne dopasowanie wytycznych do treningów, które później będą realizować już indywidualnie w okresie przerwy świąteczno-noworocznej.

W tym czasie podopieczni trenera Hermesa rozegrają dwa pierwsze mecze sparingowe na Narodowym Stadionie Rugby. Na sztucznej murawie żółto-niebiescy zmierzą się w środę, 7 grudnia o godz. 11.00 z Olimpią Elbląg (II liga) oraz w sobotę, 10 grudnia o godz. 12 z Chojniczanką Chojnice (I liga).

Po przerwie świąteczno-noworocznej arkowcy ponownie spotkają się w klubie we wtorek, 3 stycznia 2023 roku. Po serii treningów na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu 16 stycznia przeniosą się na zgrupowanie do Centralnego Ośrodka Sportu OPO we Władysławowie. Tam będą przebywać do 25 stycznia.