Arka Gdynia - Widzew Łódź 23.05.2021 r. Arka bez gola i bez wygranej. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach! [galeria]

NOWE 5.5 Gdańsk Maraton w wersji hybrydowej. Pierwszy raz impreza odbyła się w takiej formule. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia [galeria]

Hybrydowy Gdańsk Maraton za nami. Po raz pierwszy tak duża impreza odbyła się w takiej formule. Dystans 42 kilometrów i 195 metrów można było przebiec jednorazowo albo w ratach, ale musiało się to stać od piątku do niedzieli. Każdy uczestnik mógł rejestrować swój bieg dowolnym urządzeniem, ale musiał potem przesłać zdjęcie czy zrzut ekranu, które pokazały bieg z widocznym dystansem i czasem. 5.5 Maraton Gdańsk nie miał wyznaczonej trasy, a każdy uczestnik sam mógł zaplanować dystans korzystając przy tym z infrastruktury przygotowanej przez organizatora. Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z tego nietypowego maratonu.